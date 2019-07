7 sposobów - jak wymyślać tematy na bloga

Każdy kto pisze teksty spotyka się z blokadą, kiedy to zaczyna brakować pomysłów i inspiracji. Dlatego warto znać sposoby na to jak wymyślać tematy na bloga. Tak by bardzo szybko przyciągały wielu czytelników. Zastanówmy się jak pisać bloga i od czego powinniśmy zacząć. Po pierwsze, przypomnijmy sobie z jakim założeniem powstał blog i jaki był jego konkretny cel. Warto utrzymać jednolity charakter tekstów. Dlatego stwórz mapę myśli, dzięki czemu wszystko stanie się bardziej klarowne. Drugą najważniejszą rzeczą jest zastanowienie się jakich mamy odbiorców, co ich interesuje i czemu akurat czytają Twojego bloga. Dlatego dobry research to podstawa. Kolejnym krokiem jest zastanowienie się jak naszym tekstem możemy komuś pomóc, dlatego podziel się swoim doświadczeniem i wymyśl chwytliwy temat.

Jak urozmaicić swój tekst?

Podczas zadania sobie pytania - jak wymyślać tematy na bloga warto zamieścić jakieś odnośniki lub wywiady, z ludźmi którzy będą mogli wypowiedzieć się jako eksperci. Wprowadź darmowe materiały lub drobne upominki dla odbiorców. Udostępnij jakiś swój tekst, lub wymyśl konkurs z nagrodami. Jeżeli to nie pomoże to po prostu zapytaj internet. Skorzystaj z narzędzi takich jak planer słów kluczowych Google, Google Trends, Answer the Public czy też SemStorma. Więcej informacji na stronie Pasja Pisania - jak wymyślać tematy na bloga.