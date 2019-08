Jak stworzyć idealną nazwę marku i produktu?

Tworzenie nazwy marki lub produktów nie należy do najłatwiejszych. Wymaga dokładnego połączenia zarówno fonetyki jak i lingwistyki, nie zapominając o strategii marketingowej oraz oczywiście psychologii. Co wypływa na dobrą nazwę? Naming to właśnie zasady tworzenia usług, marek oraz produktów. Istnieją trzy podstawowe zasady. Pierwszą z nich jest prostota. Słowa powinny być proste, niekoniecznie krótkie. Nazwa musi być łatwo zrozumiana przez odbiorce i nie wprowadzać mylnych odczuć. Kolejną zasadą jest zapamiętywalność. Najlepsze nazwy to te, które po pierwszym usłyszeniu pozostaną w naszej głowie na długo. Warto sprawdzić to na znajomych - wystarczy, że komuś z najbliższego otoczenia powiesz raz stworzoną nazwę, a za kilka dni zadzwonisz i zapytasz czy ją dobrze zapamiętał. Ostatnią zasadą jest ponadczasowość. Nie należy iść w tymczasowe trendy, które szybko przemijają, ponieważ i Twoja firma szybko przeminie.

Tworzenie nazwy marki

Istnieje jeszcze kilka innych zasad na tworzenie nazwy marki. Należy dokładnie sprawdzić znaczenie słów, by nie doszło do nieporozumienia. Nie należy również odgapiać nazwy od innych marek i sprawdzić czy jest wolna w urzędzie patentowym. Istotne jest również ostrożne używanie słów. Mało kto zdaje sobie sprawę, że korzystanie ze słów typu BIO możliwe jest po spełnieniu wielu surowych wymagań produkcyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu.