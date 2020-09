Skąd brać pomysły na wpis na blogu?

W 21 wieku kiedy to działania marketingowe w sieci mogą przynieść nam niesamowicie dużo korzyści liczy się nie tylko obecność danej firmy czy marki w mediach społecznościowych. Pomocne jest także prowadzenie firmowego bloga. Pytanie jednak po co to robić oraz skąd brać pomysły na wpis na blogu?

Ciekawe pomysły na blogposty

Prowadzenie bloga firmowego może posłużyć między innymi wyjaśnieniu usług jakie oferuje dane przedsiębiorstwo czy też działania produktu z oferty firmy. Dodatkowo blogposty mogą być odpowiednio pozycjonowane w myśl branży SEO, co wpłynie na pozycję firmy w wyszukiwarkach. By jednak tak było potrzebne nam pomysły na wpis na blogu!

Co robić, gdy pomysły na wpis na blogu nie przychodzą nam do głowy?

Gdzie nie mamy pomysłów na wpis na blogu można poczynić kilka kroków. Pierwszy z nich to zasięgnięcie opinii czytelników, na przykład wykorzystując do tego liczne kanały w social mediach. Możesz oczywiście zamieścić również wywiady oraz artykuły gościnne lub skontaktować się z doświadczonym copywriterem, który z pewnością pomoże!