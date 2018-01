Dużo łatwiej podjąć temat – nawet już kilkadziesiąt razy omawiany w sieci – ale połączony z osobistym doświadczeniem i przemyśleniami. To właśnie życie blogera najczęściej i najmocniej przyciąga uwagę czytelników. Tworząc jednak kolejne teksty, warto kierować się kilkoma zasadami, o których więcej poniżej.

Teksty na bloga muszą być dobrej jakości

Każdy bloger, który spędził już choć odrobinę czasu w sieci, doskonale wie, jak ważny jest content. Wielu czytelników, którzy odwiedzają blogi, zagląda tam w ściśle określonym celu. Najczęściej chcą dowiedzieć się czegoś nowego, rozwiązać problem, sprawdzić aktualnie panujące trendy. Wiele osób traktuje blogi również jako źródło rozrywki. Ważne jest więc, by teksty na bloga były wartościowe, przydatne. Ci, którzy wiedzą, co to pisanie bloga na zamówienie zapewne doskonale rozumieją istotę rzeczy.

Nie zapomnij o budowie tekstu

Dobrej jakości tekst na bloga obowiązkowo musi zawierać wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie. Dość często blogerzy nie zwracają na to uwagi – wielu zapomina o podsumowaniach swoich tekstów. Okazuje się jednak, że zakończenie jest na tyle ważne, że jego brak potrafi przekreślić trud włożony w pisanie tekstu. Odpowiednie podsumowanie zachęci czytelników do prowadzenia dyskusji – bardzo ważne jest podtrzymywanie rozmów między czytelnikami na Twoim blogu. Wszelkie dyskusje motywują i wzbudzają emocje, a to sprawia, że czytelnicy wracają.

Pisanie bloga na zamówienie

Każdy bloger ma swój styl pisania. Blogowanie wymaga stosowania potocznego stylu. Wyszukane, naukowe słownictwo częściej odstrasza czytelników, niż zachęca do odwiedzania Twojej strony. Bardzo ważne jest, by formułować możliwie krótkie zdania – gdy są zbyt długie, mogą powodować trudności ze zrozumieniem przekazu.

Poza sposobem pisania ważny jest również wygląd tekstu. Pisanie bloga na zamówienie to nie tylko sama treść, powinieneś pamiętać o śródtytułach, akapitach i wyróżnieniach w tekście. Te pierwsze pozwalają czytelnikowi zorientować się w tekście. Odpowiedni podział na akapity sprawia, że czytelnicy częściej decydują się z nim zapoznać – przed ostatecznym przeczytaniem całego wpisu większość osób skanuje tekst w poszukiwaniu interesujących informacji. Z kolei zastosowanie pogrubień, podkreśleń czy kursywy pomaga wyróżnić ważniejsze części tekstu i tym samym przykuć uwagę czytelnika.

Długość tekstu tekstu na bloga ma znaczenie

Pamiętaj, że każdy blog jest inny. W zależności od poruszanej tematyki na jednych blogach idealne będą krótkie, zwięzłe teksty, z kolei na innych obowiązkowo będą musiały znaleźć się długie, starannie przygotowane wpisy. Musisz wyczuć, kiedy poruszony przez Ciebie temat zostanie wyczerpany – to wtedy najczęściej udaje się zyskać odpowiednie zainteresowanie. Teksty na bloga pisane na zamówienie nie mogą być przekombinowane i długie tylko dlatego, że tak piszą inni. Musisz w całym tym tworzeniu odnaleźć swój styl i sposób na każdy wpis.

Bez dobrego tytułu się nie obędzie

Każdy z nas wie, że zachęcający tytuł i lead mają ogromny wpływ na liczbę wejść – zwłaszcza tych pochodzących z mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Odpowiedni tytuł musi przykuć uwagę czytelnika na tyle, by ten chciał sprawdzić, o czym jest cały tekst. Powinien choć trochę nakreślać jego tematykę, jednak nie może być zbyt długi i nachalny. Dobry wstęp to z kolei zachęcenie do kliknięcia w link. Wprowadzenie w temat musi być tak samo intrygujące, jak w najlepszej książce, jaką do tej pory czytałeś.

Zdjęcia są równie ważne

Odpowiednia oprawa graficzna ma równie duże znaczenie, co sama jakość tekstu. Nie musisz tworzyć własnych zdjęć – do ich zrobienia będzie Ci potrzebny nie tylko dobrej jakości sprzęt, lecz także odpowiednia wiedza, doświadczenie i czas. Zawsze możesz skorzystać z darmowych banków fotografii. Dzięki nim dopasujesz zdjęcie do tematyki wpisu, urozmaicisz go, ale też oddzielisz ważne fragmenty tekstu.

Blogowanie wymaga czasu. Teksty na bloga powinieneś tworzyć z wyprzedzeniem. Pomysły na kolejne teksty warto notować i na bieżąco pisać – pozwoli Ci to na stałe dostarczanie czytelnikom nowych informacji, a Tobie zapewni spokój ducha w momencie, gdy wyskoczy Ci coś ważnego i nie będziesz miał chwili na stworzenie kolejnego wpisu. Wielu blogerów niemających odpowiedniego warsztatu i umiejętności w pisaniu decyduje się na zlecenie tekstów innym – wbrew pozorom pisanie bloga na zamówienie jest dość popularne w sieci. Czy jednak właściwe? Pisząc bloga, najczęściej chcesz pokazać czytelnikom siebie – czy ktoś inny jest w stanie przekazać Twoje myśli, doświadczenie i sposób bycia? Jeśli wybierzesz odpowiednią osobę, to uda Ci się osiągnąć cel.