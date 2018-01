Copywriter do pisania tekstów

Wszystko zależy od rodzaju i jakości tekstów, jakich oczekujesz. Pisanie artykułów wysokiej jakości wymaga całkowicie innego poziomu wiedzy niż pisanie tekstów preclowych. Jeśli zlecasz napisanie tekstów na bloga firmowego, musisz oczekiwać wpisów wysokiej jakości. Dla swoich klientów i czytelników chcesz stworzyć miejsce wartościowe, zawierające teksty na wysokim poziomie pod względem nie tylko stylistycznym, lecz także merytorycznym.

Załóżmy, że prowadzisz firmę. Jako przedsiębiorca masz sporo spraw do załatwienia. Możesz nie mieć czasu na regularne prowadzenie bloga i tworzenie wartościowych tekstów. W takiej sytuacji warto pomyśleć o pomocy specjalistów – copywriterów, zajmujących się pisaniem bloga na zamówienie. Decydując się na taką formę pozyskiwania tekstów na bloga, masz pewność, że na Twojej stronie internetowej regularnie będą pojawiać się nowe wpisy wzbudzające zainteresowanie wśród klientów.

Na jakiej podstawie ocenić copywritera?

Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie próbek tekstów copywriterów. To na ich podstawie ocenisz, czy ich sposób i styl pisania Ci odpowiadają. Dobry SEO copywriter potrafi tworzyć teksty zawierające jakąś historię, budujące napięcie i wzbudzające ciekawość, ale przede wszystkim umie utrzymać zainteresowanie czytelnika. Ważne jest oczywiście również przekazanie wszelkich niezbędnych informacji i zachęcenie czytelnika do reakcji – zakupu, skorzystania z usługi czy też dyskusji. Warto więc pozyskać próbki tekstów od kilku osób i na ich podstawie ocenić, z kim warto nawiązać współpracę.

Ceny za pisanie tekstów

Wyznacznik cenowy przy wyborze copywritera nie jest dobrym sposobem na znalezienie odpowiedniej osoby. Cena nie zawsze odpowiada jakości tekstów. Oczywiście osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z copywritingiem zaoferują niższe ceny niż osoby, które mają kilkuletnie doświadczenie. Niskie ceny mogą też być oferowane przez osoby piszące szybko i dużo – jednak zbyt duże tempo pracy może świadczyć o tym, że copywriter nie poświęca wystarczająco dużo czasu i uwagi na stworzenie tekstu. Teksty pisane szybko, pod wpływem chwili, bez namysłu, mogą okazać się mało przydatne i mniej wartościowe.

Wybieranie tych copywriterów, którzy proponują wyższe stawki, również nie jest najlepszym rozwiązaniem. Kiedy decydujesz się po raz pierwszy na współpracę z copywriterem, nie masz pewności, czy cena będzie odpowiadała jakości. Oczywiście jeśli znasz warsztat tej osoby i wiesz, że wywiązuje się z terminów, to warto przemyśleć skorzystanie z jej oferty. Najczęściej jednak poleca się wybieranie ofert pośrednich. Zwłaszcza jeśli chcesz zdecydować się na regularną współpracę.

Pamiętaj jednak, że stworzenie tekstów wysokiej jakości wymaga czasu i wiedzy. Musisz znaleźć kompromis między Twoimi możliwościami finansowymi a oczekiwaniami potencjalnego zleceniobiorcy. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka stawka może spowodować, że otrzymasz mało przydatne teksty. W pierwszej sytuacji copywriter nie będzie przykładał się do pracy, gdyż stwierdzi, że nie warto. Z kolei w drugiej – może poczuć się zbyt pewnie i nie będzie wystarczająco się angażował, bo stwierdzi, że po prostu taka stawka mu się należy.

O czym warto wiedzieć przy wyborze copywritera?

Copywriter tworzący dobre merytorycznie teksty w dobrej cenie jest naprawdę na wagę złota. Bardzo ważne jest jednak jeszcze, by pisał teksty w terminie, poprawne stylistycznie i gramatycznie, a także – unikatowe. Oczywiście będziesz to w stanie ocenić dopiero na późniejszym etapie współpracy. Musisz jednak mieć to na uwadze.

Nie warto kontynuować współpracy z osobą, która regularnie dostarcza teksty po terminie. Jako klient i zleceniodawca oczekujesz wywiązywania się z umowy. Musisz mieć pewność, że teksty zostaną oddane na czas, gdyż regularne dostarczanie tekstów dla Twoich klientów jest niezwykle ważne. Oczywiście pojedyncze spóźnienia zdarzają się nawet najlepszym copywriterom – nigdy nie wiemy, jakie nagłe sytuacje życiowe nas spotkają.

Najgorzej jest jednak, jeśli copywriter oddaje teksty zawierające błędy stylistyczne i gramatyczne. Przed umieszczeniem tekstów na blogu oczywiście sprawdzasz, czy spełniają Twoje oczekiwania, czy są na temat. Nie możesz jednak być korektorem zatrudnionego copywritera. Sprawdzenie tekstu i naniesienie poprawek to strata Twojego cennego czasu. Czasu, za którego zaoszczędzenie płacisz osobie z zewnątrz.

Znalezienie dobrego copywritera wymaga czasu i cierpliwości. Nie zawsze uda Ci się znaleźć taką osobę podczas pierwszych poszukiwań. Może okazać się, że dopiero współpraca nawiązana z dziesiątą czy dwudziestą osobą będzie owocna. Przetestowanie kilku copywriterów pozwoli Ci zlecać pisanie tylko najlepszym pod względem jakości oferowanych tekstów, ceny i terminowości. Prędzej czy później znajdziesz kogoś odpowiedniego.