Kilka słów o tekstach synonimicznych

Najprościej tłumacząc, tekstami synonimicznymi są zwykłe teksty służące pozycjonowaniu, które wyposażone są w synonimy niektórych wyrazów bądź pełnych zwrotów. W praktyce teksty synonimiczne tworzy się na podstawie zwykłego tekstu, który stanowi bazę. Do niego za pomocą specjalnych znaczników wprowadza się synonimy poszczególnych słów. Przygotowany tekst wraz z synonimami wrzucany jest do specjalnego programu – mieszarki, która umożliwia uzyskanie od kilku do kilkunastu różnych tekstów. Wszystkie te teksty mają zbliżoną treść, przesłanie i znaczenie, jednak różnią się od siebie poszczególnymi wyrazami, a to wystarcza, by uznać teksty za unikalne. Tworzenie tekstów synonimicznych jest więc bardzo ważne dla pozycjonerów.

Czy teksty synonimiczne są rzeczywiście takie dobre?

Jak już wspomniano wcześniej, teksty synonimiczne pozwalają na zyskanie kilku tekstów o tym samym znaczeniu. Jest to niewątpliwa zaleta. Należy jednak pamiętać o minusach. Dość często teksty synonimiczne są tekstami niskiej jakości. Sprawia to, że mają niską użyteczność bądź wręcz są w ogóle bezużyteczne. Oczywiście nie każdy tekst synonimiczny musi być bezwartościowy. Jeśli zadba się o poprawność językową, można stworzyć naprawdę dobry i przydatny tekst. Pamiętaj jednak, by napisanie takiego tekstu zlecić osobie znającej się na rzeczy, tworzącej czytelne i logiczne teksty – najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie seo copywritera. Dobry jakościowo tekst nie może być pisany automatycznie. Takie podejście sprawia, że często pojawiają się błędy w odmianie synonimów, a to z kolei wpływa na czytelność i sens całego tekstu.

Po co powstają teksty synonimiczne?

Teksty synonimiczne służą przede wszystkim pozycjonowaniu stron internetowych. Najczęściej wykorzystywane są jako opisy do stron w katalogach bądź jako precle na stronach typu Presell Page. Zlecenie napisania tekstów synonimicznych jest zdecydowanie tańsze niż zamówienie kilku osobnych tekstów o tej samej treści.

Zakładając, że pozycjoner dysponuje budżetem 100 zł na teksty, można wyliczyć, że mógłby zamówić ok. 10 tekstów o długości 1000 znaków – stawka 10 zł za 1000 znaków jest najpopularniejszą stawką za tekst preclowy. Każdy taki tekst z synonimami może wygenerować nawet kilkadziesiąt unikalnych precli. Wszystko zależy od liczby i gęstości synonimów. Okazuje się, że tanio możesz zyskać nawet kilkadziesiąt tekstów.

Pamiętaj jednak, że wartość takich tekstów przy pozycjonowaniu jest niewielka – szczególnie jeśli mała jest zawartość synonimów. Coraz częściej Google wykrywa takiej jakości teksty synonimiczne. Wiele osób twierdzi, że najsłabszy precel jest dużo wartościowszy niż najlepszy tekst synonimiczny.

Jeśli chcesz jednak za pomocą tekstów synonimicznych wypozycjonować daną stronę, musisz wiedzieć kilka rzeczy. Otóż pozycjonowanie strony wymaga zawarcia sporej liczby odpowiednio dopasowanych słów kluczowych. Stworzenie krótkich, prostych tekstów synonimicznych pozwala zwiększyć treść na zapleczu strony. Nie muszą to być teksty merytoryczne, mogą to być krótkie teksty dodatkowe, o określonym zadaniu. Większa ilość treści sprawia, że znajduje się w niej większa liczba słów kluczowych, fraz i tagów, które pozwalają pozycjonować daną stronę. Dzięki tekstom synonimicznym mamy możliwość stworzenia kilku treści o tym samym znaczeniu, jednak innej budowie. Wyszukiwarki uwzględniają wyłącznie te, które się nie powtarzają – mogą one jedynie być do siebie trochę podobne.

Pamiętaj jednak, że sprawa nie jest tak banalna, jak na początku się wydaje. Im wyższy poziom nasycenia synonimami i unikalności, tym większa szansa na lepsze mieszanie wyrazów, fraz czy też całego tekstu. Jeśli nie masz doświadczenia w tworzeniu tekstów synonimicznych, warto zlecić ich wykonanie copywriterowi seo, który ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie i zagwarantuje stworzenie unikalnych, niepowtarzalnych tekstów o dużej sile działania.