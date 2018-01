Opis produktu ma ogromne znaczenie

W sklepach internetowych sprzedaż opiera się na dobrze przygotowanych tekstach o produktach. Klienci nie mają możliwości dotknięcia, obejrzenia produktu – oczywiście zdjęcia są bardzo ważne i potrafią wiele pokazać, jednak nadal najważniejszy jest tekst. Jego umiejętne połączenie z dobrej jakości fotografią, filmem czy animacjami może zadziałać więcej niż możliwość dotknięcia produktu. Odpowiednia prezentacja pozwala na przedstawienie jego zalet i wad, klient będzie mógł zapoznać się z jego instrukcją działania i użytkowania, ale też pozwoli pokazać, do czego dany produkt można wykorzystać. Kiedy kupisz najnowocześniejszy robot kuchenny w sieci i obejrzysz jego prezentację w formie krótkiego filmu, dowiesz się więcej, niż jeśli będziesz oglądał produkt na półce w sklepie stacjonarnym. Pamiętaj jednak, że forma prezentacji produktu nie może być zbyt chaotyczna – opis musi być spójny, rzetelny i wartościowy.

Odwiedzasz sklepy internetowe i doskonale wiesz, że wiele opisów produktów jest kopiowanych. Unikatowe teksty o produktach znaleźć można coraz rzadziej. Wielu sprzedawców posiłkuje się jedynie opisami otrzymanymi od producenta. Powielanie tych samych tekstów to problem dla sprzedawcy – jego szanse na znalezienie się na pierwszych miejscach wyszukiwarki spadają prawie do zera. Odpowiednio skonstruowany tekst o produktach pomaga w pozycjonowaniu strony sklepu internetowego. Jeśli klient nie otrzyma wszelkich potrzebnych informacji o produkcie, najczęściej będzie poszukiwać ich w wyszukiwarce. Ten krok to już prosta droga do tego, by ten sam towar zakupił w całkiem innym sklepie. Twój błąd jako sprzedawcy sprawi, że klient trafi do konkurencji, która zawsze zawiera w swoich opisach wszelkie niezbędne, a przy tym konkretne informacje.

Klienci zwracają uwagę na szczegóły i estetykę

Wbrew pozorom klienci poszukują produktów estetycznych, atrakcyjnie przedstawionych. Pięknie przygotowane zdjęcia zachęcają ich do zapoznania się z opisem. Skrupulatnie i bezbłędnie przygotowany opis produktu jest równie ważny. Klienci nie chcą wyłapywać błędów stylistycznych czy ortograficznych w trakcie zapoznawania się z produktami. Nie wspominając już o tym, że błędy te potrafią całkowicie zmienić sens zdania bądź sprawić, że będzie ono niezrozumiałe. Klientów musisz przyciągnąć ciekawą treścią, a nie błędami. Oczywiście mogą one sprawić, że klient zapamięta Cię na długo – niestety nie tak, jakbyś tego chciał.

Podczas przygotowywania fotografii, filmów czy animacji pamiętaj o ich dobrej jakości. Jeśli sam, jako sprzedawca, nie masz odpowiedniego sprzętu, doświadczenia bądź wiedzy na temat tworzenia takich treści, nie rób tego na siłę. Wiele firm oferuje takie usługi – zrobią to profesjonalnie, dokładnie i przede wszystkim będą wiedzieć, jak zachęcić klienta do zakupu. To samo dotyczy tworzenia opisów produktów. Wiele firm i copywriterów przygotowuje unikatowe, wysokiej jakości teksty o produktach pomagające w pozycjonowaniu. Oczywiście wiąże się to dla Ciebie z poniesieniem dodatkowych kosztów, pamiętaj jednak, że jest to inwestycja, która dość szybko się zwróci. Samodzielny, darmowy content Twojej strony internetowej może okazać się nietrafiony, niewystarczający i mimo ogromu włożonej pracy nie przyniesie zamierzonych efektów. Twoja praca pójdzie na marne – stracisz czas, a klientów niestety nie zyskasz. Można by rzec, że każdy powinien zająć się tym, co potrafi robić najlepiej – skoro Tobie świetnie idzie prowadzenie biznesu, a całkowicie nie znasz się na marketingu, daj wykazać się innym. Odpowiednia strategia marketingowa jest niezwykle ważna i potrafi zdziałać cuda. Ty sam będziesz miał więcej czasu, który będziesz mógł poświęcić na rozwijanie swojej dotychczasowej działalności.