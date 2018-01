Tekst SEO, to też tekst dla czytelnika

Bardzo ważne jest oczywiście, żeby tekst SEO był dobry jakościowo. Nie zapominaj jednak, że najważniejszy w tym wszystkim jest Twój czytelnik. W pierwszej kolejności musisz pisać dla niego, dopiero w drugiej powinieneś stawiać wyszukiwarkę. Czytelnicy doceniają teksty zwięzłe, przejrzyste, napisane prostym, zrozumiałym językiem. Oczywiście sporadycznie pojawiająca się fachowa terminologia może się w nim znaleźć, jednak dużo łatwiej czytelnikom przyswoić jest tekst napisany prostym językiem.

Bardzo ważne są słowa i frazy kluczowe

Jeśli rozpoczynasz swoją przygodę z tworzeniem tekstów, zapewne zastanawiasz się, jak pisać teksty SEO. Niestety w tym miejscu nie mogę podać Ci konkretnej, jasnej odpowiedzi, która zaprowadzi Cię do celu. Mogę Ci podać jedynie kilka wskazówek, głównie tych związanych ze słowami i frazami kluczowymi. Pamiętaj, by nie przesadzać z ich liczbą. Nafaszerowanie nimi tekstu nie ułatwi Ci zdobycia pierwszej pozycji w Google. Zbyt przeładowane frazami teksty sprawią, że więcej stracisz, niż zyskasz – chociażby szacunek i zaufanie klientów. Nie wspominając oczywiście o tym, że zbyt duża liczba fraz kluczowych w tekście SEO może sprawić, że Twoja strona zostanie uznana za spam.

Bardzo ważne podczas pisania SEO jest również odpowiednie dobieranie słów kluczowych. Zbyt ogólne słowa są mało praktyczne – jest na nie dość duża konkurencja, która uniemożliwia zdobycie wysokich pozycji w wyszukiwarkach. Nie powinieneś jednak przesadzać w drugą stronę – zbyt mocne zawężenie fraz kluczowych może mieć również wpływ na zmniejszenie odwiedzin strony. Właściwe dobranie słów kluczowych wynika z wiedzy o sposobie myślenia i działania Twojego klienta. Poleca się np. stosowanie nazwy miasta, w którym działa Twoja firma. Poszukując fachowca, produktu czy usługi, najczęściej w zapytaniu klienci umieszczają nazwę miejscowości.

Podsumowując temat słów i fraz kluczowych, warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. Jeśli piszesz teksty na strony internetowe, powinieneś stosować wyłącznie słowa kluczowe związane z branżą. Nie powinny się tam znajdować słowa, które ułatwią zdobycie wysokiej pozycji w Google, a będą całkowicie odbiegać od tematyki. Takim zachowaniem oszukujesz zarówno swoich klientów, jak i wyszukiwarki.

Bardzo ważne jest tworzenie unikalnych tekstów

Tworzenie tekstów SEO nie może opierać się na kopiowaniu cudzych tekstów. Nie chodzi tylko o możliwość zablokowania Twojej strony przez Google – chodzi głównie o to, że nie możesz oszukiwać swoich czytelników, klientów. Zablokowanie strony przez Google powoduje, że nie jest ona obecna na stronie głównej i podstronach w indeksie wyszukiwarki. Dotyczy to nie tylko tekstów w większej części skopiowanych, lecz także tych będących zlepkiem kilku innych treści. Jeśli więc decydujesz się na zakup tekstów od osób, które zajmują się pisaniem SEO, powinieneś sprawdzić, czy nie są one skopiowane z innych stron za pomocą dostępnych w sieci narzędzi.