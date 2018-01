Jak napisać tekst użytkowy, aby trafiał do jak najszerszej grupy odbiorców?

Musisz stworzyć tekst użytkowy, ale funkcjonalny

Tekst musi być dobry. Słowo „dobry” nie jest jednak wystarczające do jednoznacznego określenia, jaki ten tekst powinien być. Pisanie tekstów na strony internetowe okazuje się być dużo prostsze – muszą one być funkcjonalne, a więc w jak największym stopniu dopasowane do funkcji, jaką mają spełniać. Jeśli chcesz więc stworzyć dobry tekst, musisz jednoznacznie określić, do kogo go kierujesz, ale też co chcesz za jego pomocą osiągnąć. Pozwoli Ci to na stworzenie punktu wyjścia, niezbędnego do rozpoczęcia pracy nad tekstem użytkowym.

Ważna jest technika pisania

Stworzony tekst musi być czytelny, jasny i zrozumiały – tak, by w jak najlepszy sposób przedstawił wszystkie informacje, jakie chcesz przekazać. Dobrym rozwiązaniem jest zredagowanie w pierwszej kolejności informacji, jakie chcesz przekazać, a dopiero w następnym kroku zredagowanie tekstu przez jego uproszczenie i dopasowanie do potencjalnych odbiorców. Redagując tekst użytkowy, pamiętaj, by unikać złożonych konstrukcji zdań. Zbyt długie i skomplikowane zdania są niestety trudne do zrozumienia, ale przede wszystkim mogą wprowadzać niepotrzebne zamieszanie we właściwej interpretacji przekazu. Ważne jest również, by zdania były proste, pozbawione literackich porównań czy kwiecistych określeń – to nie ten rodzaj tekstu i nie to miejsce. Zarówno zbyt kwiecisty, jak i zbyt urzędowy styl będą złym rozwiązaniem. Stosowanie oficjalnych komunikatów, sformułowań w tekście użytkowym zniechęci czytelników do zgłębiania tematu. Jeśli musisz już coś zakomunikować, postaraj się zrobić to w dość prosty, przyjazny sposób. Bardzo ważne w pisaniu tekstów na strony internetowe jest dążenie do tworzenia krótkich informacji – wielu twierdzi, że użytkownicy są w stanie przeczytać tylko to, co mieści się na ekranie. Oczywiście nie wyrzucaj słów, jeśli odbierze to tekstowi sens. Pamiętaj jednak, że każdy tekst można skrócić przy jednoczesnym zachowaniu jego sensu.

Zaciekaw czytelnika

Bez względu na to, jaki rodzaj tekstu tworzysz, musisz tworzyć teksty ciekawe i atrakcyjne dla czytelników. Nawet najzwyklejszy tekst informacyjny musi wzbudzić zainteresowanie. Dobrym rozwiązaniem okazuje się znalezienie charakterystycznego szczegółu, który pozwoli czytelnikom zapamiętać właśnie Twój artykuł. Możesz zwiększyć jego atrakcyjność również przez umieszczenie w nim ciekawego komentarza w postaci osobistych refleksji czy odniesienia do bieżących wydarzeń. Nie zapominaj, że poza ciekawym tekstem liczy się również tytuł i nagłówek przyciągający uwagę – krótki, treściwy i koniecznie związany z tematyką przekazywanych informacji.

Stosując powyższe zasady, stworzysz dobry tekst użytkowy. Nie zapomnij, że ważna jest również jego jakość – najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie tekstu do przeczytania komuś innemu. Osoba z zewnątrz dużo łatwiej wyłapie wszelkie błędy stylistyczne, ortograficzne czy inne potknięcia, które zdarzają się nawet najlepszym. Dzięki temu znacznie prościej będzie Ci zlokalizować miejsca, które wymagają poprawy, i sprawi to, że tekst trafi do jeszcze szerszego grona odbiorców.